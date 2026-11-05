La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció tres líneas de fiscalización: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), además de una auditoría integral al INE.

También revisará los recursos federales ejercidos por los organismos electorales de las entidades.

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La revisión buscará identificar posibles irregularidades en la asignación de contratos, concentración de proveedores, relaciones comerciales entre empresas y servidores públicos, así como mecanismos de subcontratación que pudieran haber limitado la competencia en las licitaciones.

La ASF señaló que estas indagatorias surgieron de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a distintas entidades federativas.

Como antecedente, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó sobre operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos realizadas por dos grupos empresariales con distintas instituciones públicas entre 2014 y 2026.

De ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales. Entre los aspectos bajo investigación figuran posibles esquemas de subcontratación entre compañías de los mismos grupos y procedimientos que pudieron simular competencia. Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no representan responsabilidades legales determinadas.