Erick Iván Canchola Fiol

La Paz, Baja California Sur — El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, hizo un fuerte llamado a la unidad dentro de la Cuarta Transformación, pidiendo a Manuel Cota Cárdenas, recién nombrado coordinador de la Defensa de la Transformación en el estado, que explique sus supuestas “diferencias de visión”.

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Este desencuentro público evidencia la profunda ruptura interna que atraviesa Morena en la entidad, la cual se ha dividido en tres frentes encabezados por el mandatario estatal, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, y el propio Cota Cárdenas.

Durante la Conferencia para el Pueblo, Castro Cosío fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de Cota, quien el lunes utilizó la expresión “juntos, pero no revueltos” para describir su relación con ciertos integrantes del proyecto político.

“¿Qué diferencia puede tener? ¿De visión en qué? Pues que las explique, ¿no?”, respondió el Ejecutivo estatal. Aunque ratificó su respaldo hacia Cota como líder de las tareas del movimiento, lanzó una clara advertencia: “Yo lo apoyo porque es coordinador del movimiento. Pero que nadie nos excedamos. Porque la arrogancia no conduce a buen puerto. No, lo que hay que fortalecer es la unidad. Eso es elemental”.

Esta fricción es el capítulo más reciente de una disputa por el control político de la coalición de cara a la sucesión de 2027. La tensión se agudizó fuertemente tras el proceso interno que concluyó el pasado 28 de septiembre, cuando la dirigencia nacional designó a Manuel Cota Cárdenas como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En la encuesta, Cota superó a Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz y aspirante que durante meses se perfilaba como la figura más cercana a la estructura del gobernador Castro Cosío.

La ruptura entre estos tres polos se ha tornado abierta. En el pasado, Cota Cárdenas llegó a denunciar hostigamiento contra su equipo, acusando directamente a la alcaldesa y al gobernador de tolerar prácticas de bloqueo a sus eventos y de actuar como “el nuevo PRI”.

El conflicto no ha cesado con el nombramiento oficial de Cota. Esta misma semana, el ahora coordinador confirmó que el proceso de su designación fue impugnado legalmente. Ante las tensiones y presuntos amagos de denuncias por parte del bloque de Quiroga, Cota declaró en días recientes que el proyecto que encabeza continuará integrando estructuras y que seguirán avanzando “con o sin ellos”.

Frente a este escenario de confrontación, el gobernador Castro Cosío defendió el trabajo de su administración y pidió abandonar la simulación política.

“Lo primero que les dije fue: ‘Yo no simulo’”, afirmó el mandatario, retando a quienes critican su proyecto a presentar alternativas constructivas: “Si hay compañeros que no tienen la misma visión que yo, nada más que la mejoren”.

El gobernador extendió este llamado a toda la militancia ante las futuras definiciones de candidaturas a alcaldías y diputaciones locales. Además, subrayó que el próximo gobierno, sea quien sea el candidato final, tiene la obligación de dar continuidad a los programas y obras que benefician a la población, recordando que él mismo mantuvo las acciones positivas heredadas por su antecesor, Carlos Mendoza Davis.

“Todo lo bueno hay que darle continuidad, el gobierno que venga”, concluyó.