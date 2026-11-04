El Ayuntamiento de Los Cabos presentó el programa oficial de actividades de la edición 59 de la Score Baja 1000, “Cabo to Cabo”, que se realizará del 9 al 16 de noviembre de 2026.

Por primera vez en la historia de esta competencia, la ruta tendrá como punto de inicio y conclusión el municipio de Los Cabos, con actividades relacionadas con el registro de participantes, revisiones mecánicas, clasificación y arranque de vehículos.

ESPACIO PUBLICITARIO

El programa comenzará el lunes 9 de noviembre, de 12 a 18 horas, con el registro de pilotos que participarán en las clasificaciones, mientras que el registro de medios tendrá horario por definir.

El martes 10, a partir de las 8 de la mañana se realizarán las clasificaciones de Trophy Truck, Trophy Truck 2WD, Trophy Truck Legends, Class 1 y Trophy Truck Spec.

Ese mismo día, de 9 a 18 horas, habrá registro de pilotos e inspección de chasis; de 13 a 17 horas se atenderá el registro de medios y, de 17 a 22 horas, se llevará a cabo el Block Party en Cabo San Lucas.

Para el miércoles 11 están programadas las revisiones mecánicas de las clases seleccionadas, de 8 a 17 horas; a las 18 horas tendrá lugar la junta de pilotos y, de 19 horas a la 1 de la mañana del jueves 12, el Monster Party en la josefina plaza pública Teniente Antonio Mijares.

El jueves continuarán las revisiones mecánicas para el resto de las clases, en horario de 8 a 17 horas.

El arranque de la competencia será el viernes 13 de noviembre, con la salida de motocicletas a la 1 de la mañana y de automóviles a las 90 horas. El lunes 16 se publicarán los resultados no oficiales a las 7 de la mañana y los oficiales a las 10:30 horas.