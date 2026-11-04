Calafia Rodríguez

El titular de la Junta Estatal de Caminos, Jorge Alberto Cota Pérez, informó que el gobierno estatal no podrá solventar gastos posteriores referentes a la realización de la carrera Baja 1000, la cual deja considerables daños a los caminos rurales, al ser realmente mínima la aportación destinada para su reparación por los patrocinadores, a la suma de 300 mil pesos.

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En declaraciones esta mañana de este miércoles, dijo que “de manera operativa, simplemente para la institución representa alrededor de millón y medio de pesos el solo llevar maquinaria y dejar en buenas condiciones los caminos por los que se trasladan los cientos de competidores, pues afectan la vida cotidiana de miles de habitantes de la zona rural”.

Dijo que las pláticas y las negociaciones con los organizadores se concretarán ahora por medio de los Ayuntamientos, pues es tarea que les corresponde, para garantizar en sus comunidades, con pleno conocimiento de sus condiciones, que la empresa se haga cargo de estos gastos, para que de una manera directa se solventen.

En este sentido, el gobernador Víctor Castro declaró también, al decir que “es esta una empresa multimillonaria, y está bien que su ruta pase por BCS, pues deja una importante derrama económica, pero vienen, se divierten y dejan destrozados los caminos rurales. Estoy en total desacuerdo que no dejen beneficios posteriores a las comunidades, como es dejar los accesos como estaban”.