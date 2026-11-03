Erick Iván Canchola Fiol

La Paz, Baja California Sur.- El ex gobernador del Estado, Leonel Efrain Cota Montaño, inició una intensa campaña política territorial por el municipio de La Paz.

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Aunque ha dejado en claro en varias ocasiones que no se meterá en el proyecto de su hijo —Manuel Cota Cárdenas, el coordinador de la defensa de la transformación y soberanía nacional en Baja California Sur—, el ex mandatario continúa haciendo reuniones políticas en su favor.

La mañana del lunes quedó marcada por un evidente contraste de roles. Mientras Manuel Cota Cárdenas ofrecía una rueda de prensa ante los medios de comunicación locales, Leonel Cota Montaño se reunía con estructuras y simpatizantes en la capital del Estado para promover el proyecto de su hijo.

Durante su intervención, Leonel Cota dio a conocer a las personas presentes que su hijo y él estarán trabajando de manera coordinada pero en paralelo, “cubriendo dos frentes”.

Personas presentes en la reunión sostuvieron a este medio que el ex mandatario “presumió” y se atribuyó gran parte del éxito sobre el territorio que recorrió Manuel Cota en todo el estado para ganar la coordinación de Morena.

El despliegue de Cota Montaño atrae reflectores no solo por tratarse de un asunto familiar, sino por su extensa trayectoria.

Leonel Cota gobernó Baja California Sur desde 1999 hasta 2005. Tras ocupar distintos cargos a nivel federal, en abril de 2022 asumió la dirección general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Su gestión en esta dependencia estuvo marcada por la sombra de uno de los fraudes institucionales más grandes de la historia reciente de México.

Las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República revelaron desfalcos millonarios dentro de Segalmex que oscilan entre los 9,500 y los 15,000 millones de pesos.

La reaparición de Leonel Cota en las calles de Baja California Sur bajo la premisa de “cubrir un segundo frente” plantea una interrogante ineludible.

Si el ex gobernador es quien organiza las reuniones a puerta cerrada, capitaliza sus viejas redes políticas, presume el control territorial y asume el protagonismo operativo mientras su hijo atiende a los micrófonos, vale la pena reflexionar:

¿Esta Baja California Sur realmente ante un relevo generacional en la política estatal, o es el propio Leonel Cota quien está, en los hechos, haciendo campaña y gobernando el proyecto desde las sombras?