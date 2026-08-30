El gobierno interino de Venezuela afirmó que el país conservará la propiedad y soberanía sobre sus recursos petroleros, luego del acuerdo anunciado entre Caracas y Washington para permitir la participación de Estados Unidos en la explotación de yacimientos venezolanos.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, explicó que la medida contempla 17 campos considerados estratégicos y tiene como objetivo elevar la producción nacional.

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El acuerdo fue anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de una parte de las reservas petroleras venezolanas.

El proyecto plantea alcanzar una producción de 1.5 millones de barriles diarios. Venezuela recibiría 19 dólares por cada barril comercializado y, según Rodríguez, se prevén ingresos de 204 mil millones de dólares por concepto de tributos.

La decisión generó dudas entre sectores de la población venezolana, aunque el Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó su respaldo.

Rodríguez defendió la negociación como parte de una estrategia para atraer inversiones y recuperar la actividad petrolera, después de años de restricciones económicas y sanciones aplicadas al sector.

Entre enero y julio, la producción petrolera venezolana aumentó 29.8 por ciento y alcanzó 1.2 millones de barriles diarios. La cifra todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados a finales del siglo pasado, cuando el país producía alrededor de 3 millones de barriles diarios. Especialistas consultados estiman que recuperar esos niveles requerirá varios años debido a las condiciones de la infraestructura y la falta de inversión.

El acuerdo también ocurre después de que el gobierno venezolano promoviera reformas para permitir una mayor participación privada y extranjera en sectores como petróleo y minería. Estados Unidos, por su parte, redujo algunas de las sanciones petroleras impuestas durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La administración venezolana sostiene que los nuevos ingresos pueden contribuir a la recuperación económica, aunque todavía existen pocos detalles públicos sobre las condiciones financieras y las regalías.