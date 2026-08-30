Calafia Rodríguez

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) durante este domingo continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias puntuales fuertes.

Informó que las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, posible caída de granizo.

En este sentido, se emiten recomendaciones como manejar con precaución en carreteras cerca de las zonas por posibles escurrimientos en arroyos.

En todos los extremos de la edad, es necesario mantenerse hidratados ante las altas temperaturas del día y seguir las indicaciones de Protección Civil y fuentes oficiales.