Del 26 al 29 de septiembre se realizará en Cabo San Lucas, el festival “El maíz nos une” con la participación de comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas de Baja California Sur en un programa que contempla actividades relacionadas con las tradiciones, la gastronomía, las artesanías y las expresiones culturales de los pueblos que forman parte de la entidad.

Las actividades iniciarán el sábado 26 de septiembre con una muestra gastronómica, muestra artesanal y medicina tradicional.

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También se contempla un convite, desfile de bandas y danzas, el programa cultural estelar”, un concurso gastronómico y una exposición poética, actividades que comenzarán a partir de las 9 de la mañana para algunas de las muestras y a las 5 de la tarde para el programa cultural.

El domingo 27 de septiembre continuará la programación con muestras gastronómica y artesanal, además del programa cultural estelar”. Para el lunes 28 se tienen previstas conferencias, mientras que el martes 29 se llevarán a cabo conversatorios, con actividades enfocadas en el intercambio de conocimientos y experiencias entre participantes.

El encuentro tendrá como sede el Lote número 8 de la Marina de Cabo San Lucas.