“Hoy se retractaron, lo grave es que lo intentaron”, lamentó la diputada panista Guadalupe Saldaña Cisneros al referirse al intento del FONMAR de cobrar 32 pesos por practicar la pesca de orilla en BCS.

“Por supuesto que por la pesca de orilla no se puede cobrar”, insistió Saldaña Cisneros luego de que el titular del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), Martín Inzunza Tamayo desmintiera que se haya propuesto cobrar esta cantidad.

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El funcionario tras la creciente oposición popular al presunto cobro aseguró que “todo se trató de un campaña de desprestigio”.

Sin embargo, la legisladora local panista cuestionó la explicación de Inzunza Tamayo pues consideró “increíble” que tanto el gobernador Víctor Castro como el director del FONMAR, “no conozcan la ley”.

“La pesca de orilla es una práctica ancestral de las familias sudcalifornianas ninguna ley federal establece que se cobre”, recalcó Saldaña Cisneros.

“Lo grave es que lo intentaron y eso preocupa, primero que no sepan sus facultades, segundo que solo piensen en recaudar más dinero en lugar de resolver problemáticas”, añadió.

Finalmente, la diputada albiazul recalcó que la pesca es competencia federal, “no pueden inventar un cobro acá. En lugar de imponer más cargas, deberían escuchar los problemas que enfrentan los pescadores”.

“Sé que hoy se retractaron y dijeron que siempre no”, concluyó.