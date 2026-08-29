La tormenta tropical Karina que mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico y continúa bajo vigilancia meteorológica debido a la posibilidad de que aumente su intensidad se ubicó, este sábado a aproximadamente a mil 180 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, mientras avanzaba hacia el noroeste.

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de hasta 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora, según los datos incluidos en el reporte meteorológico.

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Las condiciones del océano y la baja cizalladura del viento favorecen que el sistema continúe ganando fuerza mientras permanece sobre aguas abiertas.

Los pronósticos señalan que Karina podría alcanzar la categoría de huracán durante este sábado y aumentar su intensidad el domingo.

Para el martes 1 de septiembre existe la posibilidad de que llegue a categoría 3, con vientos sostenidos de entre 178 y 208 kilómetros por hora.

Por el momento, la trayectoria prevista mantiene al ciclón alejado de las costas mexicanas, por lo que no se contempla un impacto directo en Baja California Sur, sin embargo, su circulación puede generar condiciones de oleaje elevado y corrientes de resaca en algunas zonas costeras del suroeste del país.

Los pronósticos también contemplan que Karina comience a perder fuerza a partir del miércoles 3 de septiembre, conforme avance hacia aguas con temperaturas más bajas.