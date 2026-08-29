Un actor chino de 23 años, identificado como Zhong Yufei, denunció que fue sometido a besos sin su consentimiento durante la grabación de una serie de formato corto financiada por una mujer que también participó como protagonista.

El proyecto contemplaba 50 episodios y terminó fuera de la programación de una plataforma de transmisión durante la etapa de posproducción.

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La producción habría sido financiada en su totalidad por la coprotagonista, quien estableció como condiciones asumir el personaje femenino principal y mantener el control sobre el guión.

Según los datos difundidos sobre el caso, la historia incluía más de 60 escenas de besos. El director y parte del equipo técnico habrían advertido sobre el efecto que esa cantidad de escenas podía tener en el desarrollo de la historia, pero las modificaciones no fueron aceptadas.

Yufei relató que durante la primera escena romántica la mujer le sujetó la cabeza y lo besó sin su autorización. El actor decidió permanecer en la producción debido a que consideraba que el proyecto representaba una oportunidad para avanzar en su carrera dentro de la industria del entretenimiento asiática.

El productor ejecutivo, Meng Xing, explicó posteriormente que la serie fue descartada por la plataforma durante la revisión del material terminado.

La evaluación determinó que el contenido de las escenas íntimas no cumplía con las normas de regulación aplicables a este tipo de producciones, por lo que la serie nunca llegó a salir al aire.