Una damita fue víctima de un robo la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la calle Marea Baja, entre bulevar Santa Bárbara y Azul Marino, en la paceña colonia Miramar donde los amantes de lo ajeno, no conforme con robarle sus pertenencias le cortaron el cabello con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado cuando la mujer se encontraba dormida y escuchó que la puerta de acceso a su domicilio era derribada. Tras ingresar, los responsables la sujetaron y le exigieron información sobre los objetos de valor que tenía en la vivienda.

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Durante el incidente, la mujer fue atada y uno de los agresores utilizó un cuchillo para cortarle el cabello.

Posteriormente, las ratas tomaron un teléfono iPhone y una computadora portátil.

Entre los bienes sustraídos también se encuentra un automóvil Hyundai Elantra 2012, color blanco.

La dama permaneció atada dentro de la vivienda hasta que pudo aflojar sus ataduras y solicitar ayuda.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía aportar al 911 datos que permitan localizar el vehículo Hyundai Elantra blanco robado del domicilio.