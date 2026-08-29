La Fuerza de Tarea Conjunta (JTF), perteneciente al Comando Norte de Estados Unidos, informó que durante esta semana derribó tres drones que presuntamente estaban vinculados con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de personas y otras operaciones ilícitas en la frontera con México.

Los hechos ocurrieron entre el 25 y 26 de agosto, cuando personal de la JTF utilizó un sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército estadounidense para neutralizar los aparatos. La organización señaló que los drones fueron considerados “una amenaza para elementos militares y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”.

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La JTF no precisó el punto de la frontera donde fueron derribados los drones. El organismo tiene su sede en Fort Bliss, en El Paso, Texas, desde donde coordina acciones de vigilancia y respuesta a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, mayor general Curtis Taylor, señaló que las organizaciones criminales utilizan cada vez más aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilegal de personas y realizar labores de vigilancia sobre personal militar y corporaciones de seguridad estadounidenses.

Taylor explicó que la JTF cuenta con distintas medidas para responder al uso de drones, entre ellas sistemas de energía dirigida.

El militar también mencionó la colaboración con elementos del Ejército Mexicano para atender actividades relacionadas con la seguridad en la zona fronteriza.

Actualmente, alrededor de ocho mil elementos de las fuerzas estadounidenses permanecen desplegados en la frontera sur, principalmente en apoyo a CBP. Desde marzo de 2025, la JTF ha participado en la instalación de obstáculos de alambre, patrullajes de detección y vigilancia, vuelos de observación y trabajos para retirar vegetación en zonas remotas.

La fuerza de tarea señaló que estas acciones buscan “mejorar la capacidad de vigilancia de CBP, reducir los tiempos de respuesta y detectar actividades relacionadas con el tráfico ilícito atribuido a organizaciones criminales en la frontera entre Estados Unidos y México”.