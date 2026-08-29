Calafia Rodríguez

En Baja California Sur, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino (cervicouterino) representa el 11.2% de acuerdo con registros de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Información en Salud (DGIS), siendo en el contexto estatal que se diagnosticaron 285 casos de mujeres con displasias y tumores malignos relacionados con el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Las mujeres entre 25 y 44 años históricamente concentran el mayor número de casos y riesgo de desarrollar la enfermedad; la infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), responsable de la mayoría de los casos.

En cuanto a la incidencia y tasa específica de mortalidad exclusivamente por cáncer cervicouterino a nivel federal, los primeros lugares históricos suelen estar encabezados por estados como Chiapas, Chihuahua o Yucatán, mientras que BCS resalta más en la estadística general de tumores y en subregistros o tasas.

Respecto a las acciones de prevención, estas consisten en la vacunación contra el VPH desde los 9 años y la realización periódica de la prueba de Papanicolaou a partir de los 25 años (cada 3 años tras resultados negativos) permiten detectarlo y prevenirlo de forma oportuna.

Por ello, es necesario acudir a la unidad de salud para recibir orientación, realizar los estudios correspondientes y contribuir a la detección temprana de cualquier alteración.

Las mujeres con lesiones pre-cancerosas y cánceres de cuello uterino en etapa temprana usualmente no presentan síntomas. Los síntomas a menudo no comienzan hasta que un cáncer se torna más grande y crece hacia el tejido adyacente.