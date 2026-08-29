Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas ayudaron a traer al mundo a una bebé al atender, la noche del viernes, un reporte de parto en proceso en un domicilio de la colonia El Caribe.

El llamado fue recibido a través del número de emergencias 911 alrededor de las 19 horas, lo que provocó la movilización de la Máquina 63, procedente de la estación Lomas del Sol, y la ambulancia S83, con personal paramédico.

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Al llegar al domicilio, los elementos brindaron atención a la madre y a la recién nacida, quien llegó al mundo minutos después de las 19 horas.

Tras recibir los primeros cuidados en el lugar, madre y bebé fueron trasladadas a un hospital para continuar con la atención médica y valoración debida.