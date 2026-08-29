Este sábado arrancó la segunda etapa de rehabilitación de la carretera La Paz-Pichilingue, en el tramo que conecta la playa El Caimancito con la planta de Punta Prieta, informó la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM).

Los trabajos se desarrollarán en el sentido de circulación que va de El Caimancito hacia Punta Prieta.

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Mientras se realizan las labores, se habilitará el tránsito en ambos sentidos desde la bajada del Cerro Atravesado hasta el entronque con la desviación al libramiento, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad y atender los señalamientos instalados en la zona.

La obra contempla una inversión de 5.7 millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de La Paz (FOIS), además de material asfáltico donado por Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El proyecto incluye el retiro de la superficie deteriorada, trabajos de nivelación, colocación de nueva carpeta asfáltica y renovación del señalamiento vial.

SEPUIMM explicó que en abril de 2025 se intervino el carril contrario. Con la segunda etapa se busca completar la rehabilitación de ambos sentidos en este tramo de la carretera, utilizada para la conexión con la zona portuaria y distintos puntos de la capital del estado.

Finalmente, la dependencia estatal conminó a quienes transiten por la carretera tomar en cuenta que habrá presencia de maquinaria y personal durante el desarrollo de la obra.