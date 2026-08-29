El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Venezuela que, según sus declaraciones, permitirá a empresas estadounidenses obtener el control mayoritario de reservas petroleras probadas por más de 65 mil millones de barriles.

El mandatario informó que la negociación fue encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con la participación de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

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Trump señaló que la operación se realizará mediante una alianza con empresas privadas y afirmó que no representará un costo para los contribuyentes estadounidenses.

El mandatario también sostuvo que el acuerdo permitirá “incrementar las reservas de petróleo de Estados Unidos y aumentar su suministro energético, con una posible reducción de los precios de la gasolina en el largo plazo”.

Rubio informó que la negociación contempla cerca de 100 mil millones de dólares en inversión privada para Venezuela. El funcionario indicó que los recursos estarán dirigidos a la generación de empleos y a la recuperación de la economía del país sudamericano.