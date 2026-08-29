En posesión de casi 100 dosis de marihuana, fue detenido Juan Pablo “N” durante un recorrido de vigilancia que los efectivos de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) realizaban por las calles de la josefina colonia Montebello Plus.

Los elementos de la PGJE al trasladarse a la populosa demarcación sureña respondiendo a denuncias anónimas relacionadas con la presunta venta de narcóticos en la vía pública, se encontraron frente a frente con Juan Pablo “N”, quien ejecutó evasivas maniobras en su motocicleta Italika son placas que no hiciero más que poner en alerta a los representantes de la ley.

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Sin dudar, los agentes interceptaron a Juan Pablo y le pidieron someterse a una corporal revisión que arrojó como resultado el hallazgo de tres envoltorios de plástico transparente que contenían verde y seco vegetal a todas luces marihuana, con un peso bruto de 49.1 gramos, equivalente aproximadamente a 98.2 dosis.

Juan Pablo, de 29 años de edad fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Comercio de Narcóticos, quien determinará lo conducente conforme a la ley.