José Luis Rodríguez

La alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha brindado un firme respaldo a Baja California Sur y, de manera particular, al desarrollo integral de destinos turísticos como Los Cabos.

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Este pronunciamiento marcó el inicio de un encuentro celebrado con mujeres y hombres colaboradores del desarrollo Puerto Los Cabos.

Ante las necesidades y retos que enfrenta el municipio cabeño, las y los trabajadores del sector turístico y hotelero expresaron su interés por conocer a fondo la trayectoria de Milena Quiroga. Durante el diálogo, coincidieron en la importancia de impulsar acciones y obras concretas que permitan fortalecer los servicios que requiere la población.

Los asistentes señalaron como temas prioritarios el abastecimiento de agua potable, la mejora de servicios públicos, la seguridad, la infraestructura urbana y la ampliación de programas sociales.

En este sentido, consideraron que es un paso estratégico replicar en Los Cabos las experiencias y los resultados positivos que Quiroga alcanzó durante su gestión en la ciudad de La Paz.

Con el propósito de presentar su visión en el servicio público, la alcaldesa con licencia compartió aspectos clave de su trayectoria personal y laboral. Asimismo, hizo referencia al proceso de encuesta que actualmente se lleva a cabo, manifestando su total disposición para continuar participando en este ejercicio respaldada por su experiencia.

“Nuestro compromiso es demostrar que la palabra se cumple en esta forma de hacer política que encabeza la Cuarta Transformación y que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, poniendo el ejemplo”, afirmó Quiroga Romero.

Finalmente, subrayó: “La palabra se debe cumplir, se debe honrar la confianza de la ciudadanía y de las y los colaboradores que todos los días trabajan dignamente para generar desarrollo económico.

Así de grande es nuestro compromiso: vamos a cumplir y a llevar más bienestar. Estoy dispuesta, porque ya lo demostré en La Paz”.