El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (SAPA) recibió un reconocimiento nacional por su estrategia de “inteligencia hídrica”, durante la 16a Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, organizada por la revista Alcaldes de México.

El reconocimiento por innovación tecnológica en inteligencia hídrica fue recibido por el director general de SAPA La Paz, Abimael Ibarra Abúndez, durante la ceremonia realizada en la Ciudad de México.

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La propuesta del municipio fue incluida en la categoría “Innovación y Construcción de Paz”.

La estrategia reconocida tiene como uno de sus principales componentes el Centro de Monitoreo de SAPA La Paz, herramienta que concentra información sobre el funcionamiento del sistema de agua potable. Entre los datos que se revisan están el comportamiento de los pozos, los niveles de almacenamiento y distintos puntos de la red de distribución.

Ibarra Abúndez explicó que esta información permite conocer el comportamiento del agua desde las fuentes de abastecimiento hasta su almacenamiento y distribución. El monitoreo facilita la identificación de variaciones en el sistema y permite realizar ajustes en su operación.

“Este premio nos dice que estamos haciendo las cosas bien, lo necesario y lo correcto”, expresó Abimael Ibarra al recibir el reconocimiento en el marco del 17 aniversario de la revista Alcaldes de México.

La edición 2026 de los premios reunió a gobiernos municipales de 17 estados del país. La organización señaló que para seleccionar las prácticas reconocidas se consideran estudios, mediciones, rankings y reconocimientos elaborados por instituciones públicas, privadas, académicas y organizaciones de la sociedad civil.