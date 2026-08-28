La pesca de orilla no tendrá ningún cobro en Baja California Sur, aseguró Martín Inzunza Tamayo, titular del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), al desmentir versiones difundidas sobre un supuesto pago de 32 pesos por realizar esta actividad.

Durante un encuentro con representantes del sector pesquero, cooperativas, prestadores de servicios turísticos y organizaciones vinculadas con la pesca deportiva, Inzunza Tamayo señaló que no existe una disposición emitida por los gobiernos estatal o federal, el Senado de la República u otra institución pública que establezca dicho pago.

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El funcionario sostuvo que tampoco existe una propuesta del FONMAR para establecer una cuota por pescar desde las playas de la entidad.

También llamó a la comunidad dedicada a esta actividad a consultar información en fuentes oficiales ante la circulación de versiones sobre nuevos cobros.

En el encuentro en el que participaron representantes de cooperativas pesqueras de Los Cabos, organizaciones relacionadas con la pesca deportiva, prestadores de servicios turísticos y dirigentes del sector Inzunza Tamayo insistió en calificar como “falsa la información” sobre el supuesto cobro y afirmó que su difusión busca “afectar la imagen del FONMAR”.

El funcionario recalcó que no se aplicará un impuesto ni una cuota para acudir a las playas de Baja California Sur a practicar pesca de orilla.

Por otra parte, en un comunicado oficial FONMAR precisa que la pesca deportivo-recreativa desde tierra no requiere permiso, aunque quienes la practiquen deben respetar las vedas, tallas mínimas, límites de captura, especies reservadas y demás disposiciones aplicables. También establece una diferencia entre esta actividad y la pesca comercial ribereña, debido a que cada modalidad cuenta con reglas específicas.