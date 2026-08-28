Tres vehículos quedaron atascados este viernes por la acumulación de lodo en el camino hacia la colonia Valle Dorado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de La Paz realizaron maniobras de auxilio para liberar a las unidades del fango que les impedía avanzar

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Entre los vehículos auxiliados se encontraba una unidad de transporte público que circulaba con pasajeros. Para retirarla de la zona fue necesario utilizar una máquina de arrastre, con la que también se logró sacar una camioneta tipo pickup y otro vehículo que permanecían inmovilizados.

Durante las maniobras, los elementos de emergencia retiraron una pickup gris que aparentemente no tenía ocupantes.

Las lluvias registradas en la ciudad dejaron acumulaciones de lodo en distintos puntos de la capital, lo que complicó el tránsito hacia Valle Dorado. Las condiciones del camino llevaron a habitantes del sector a solicitar maquinaria para retirar el material acumulado y facilitar el acceso a la colonia.