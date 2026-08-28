Padres de familia de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la cabeña comunidad de La Ribera, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) resolver el problema de suministro eléctrico que afecta al plantel desde hace más de un año.

Familiares de los educandos explicaron que la escuela no cuenta con la capacidad eléctrica necesaria para poner en funcionamiento los equipos de aire acondicionado de las aulas, situación, señalan, ha obligado a estudiantes y maestros a permanecer en los salones sin poder utilizar dispositivos que puedan paliar los efectos de las altas temperaturas.

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Los padres explicaron que los transformadores del plantel ya fueron atendidos y que actualmente estaría pendiente completar el procedimiento para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda realizar la conexión correspondiente, sin embargo, señalaron que existe tanto la SEP y como le empresa mundial manejan información distinta sobre el avance del trámite.

La petición de las familias es que se confirme el estado del pago y de las gestiones necesarias para concluir la conexión.

“Exigimos solución inmediata a la falta de energía eléctrica en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez La Ribera . ¡Llevamos más de un año sin luz y solo no resuelven! Los niños toman clases en condiciones indignas y de riesgo por el calor”, lamentaron paterfamilias en redes sociales.

También solicitaron que se atienda el problema antes de que continúen las clases bajo las condiciones actuales, debido a las temperaturas que se registran en la región.

Finalmente, los padres solicitan en redes sociales la intervención de la autoridad educativa para que se complete el proceso y los estudiantes puedan contar con electricidad suficiente para utilizar los aires acondicionados durante el ciclo escolar ya próximo a iniciar.