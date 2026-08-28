En presunta posesión de más de 1 200 dosis de ilícitas sustancias, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a Johan “N” durante un cateo efectuado en un domicilio de la josefina colonia La Playita

La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Lobos Marinos y Cazón y en ella participaron agentes de investigación criminal de la PGJE, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Policía Estatal Preventiva.

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En el sitio fue detenido Johan “N”, de 22 años de edad, originario de Navolato, Sinaloa quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la unidad especializada en investigación de delitos relacionados con el comercio de narcóticos destinados al consumo final.

Durante el cateo fueron localizados 28 envoltorios con vegetal verde y seco con características de marihuana, cuyo contenido fue estimado por la autoridad en 833.6 dosis. También se aseguraron 54 envoltorios con una sustancia sólida y granulada a todas luces cristal, equivalentes a 400 dosis.

A este decomiso se sumaron ocho envoltorios con polvo fino con características de cocaína, equivalentes a 9.5 dosis.

En conjunto, las cantidades reportadas por la autoridad representan más de mil 240 dosis de las tres sustancias.

Como parte del cateo también fue asegurada una camioneta Honda CR-V Hybrid Sport Touring 2024.

Tanto Johan como el vehículo y las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará la sutuación legal del detenido.