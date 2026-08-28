Calafia Rodríguez

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aseguró que al estar en constante contacto con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se atienden temas torales como la garantía de que ante este próximo regreso a clases, no habrá problemas con los “apagones”, pues hay abasto suficiente y en Los Cabos, se evalúa regular los “diablitos” en conexiones.

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Dijo que de acuerdo con la empresa, se tiene reserva y capacidad suficiente para que el lunes que inician clases, haya abasto y no se presenten problemas de interrupción de energía, pues se dejará de generar en los hogares y se reactivará en los centros escolares.

Destacó además que en el caso de Los Cabos, es un municipio que cuenta con más de 3 mil personas (en ocasiones población flotante) que tienen condiciones irregulares en predios y representa un riesgo para ellos, por lo que se han generado inconvenientes con los llamados “diablitos”, que son conexiones.

“Nos plantearon este otro problema en Los Cabos, pues los “diablitos” bajan la tensión, genera dificultades en el área, así que la CFE y el gobierno del estado, quedamos en tener un encuentro para regularizar los predios y se evite cualquier accidente, pues no tienen razón de por el ahorro de unos pesos, troza un cable y genera problemas en las comunidades”.

Finalmente, en cuanto a la misma problemática generada en Bahía Tortugas, se registró un problema con un transformador y eso generó que se registraron cortes intermitentes y después por periodos ya más prolongados.