Calafia Rodríguez

El gobernador Víctor Castro Cosío, declaró que luego de sostener una reunión con los compañeros y compañeras aspirantes a coordinar los trabajos de la 4T en Baja California Sur, en coincidencia con el presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, solicitaron cesar la guerra sucia. “Que sólo exista unidad, unidad y unidad”, fue reiterativo.

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Fue específico en que es este “asunto” en el que no tiene información. “Leímos un calendario, pero resultó que no sería así, si no hasta dentro de 2 semanas que se sepa qué pasó con las encuestas.

Respecto a la reunión con los petistas, “el acuerdo fue que todos pongamos de nuestra parte mayor civilidad y cese la guerra sucia, la controversia, dimes, diretes, que no se atemperen. Les he hecho el llamado, todos estuvieron de acuerdo”.

Dijo que solamente así se podrá avanzar en la transformación de un Estado de acuerdo con los preceptos de la Cuarta Transformación. “Seguiremos al frente del gobierno buscando entregar, así como les dije un 85% menos de homicidios dolosos con los panistas. Espero que entreguemos a estas alturas como está, dentro de los mejores lugares de seguridad en el país; por eso agradezco el esfuerzo realizado con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la policía; esperemos mantener estos mismos niveles de paz”.