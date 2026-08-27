El senador Enrique Inzunza Cazárez informó su salida del grupo parlamentario de Morena, aunque descartó solicitar licencia al cargo que ocupa en el Senado de la República. Con esta decisión, continuará ejerciendo como legislador independiente y conservará el fuero e inmunidad procesal inherentes a su puesto.

En una carta pública, Inzunza señaló que tomó la determinación por motivos personales y que ejercerá su propia defensa ante los señalamientos en su contra.

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El legislador hizo referencia a su formación como abogado y sostuvo que actuará bajo los principios que, afirmó, han guiado su trayectoria profesional y personal.

Su separación de la bancada de Morena ocurre luego de que su permanencia dentro del grupo parlamentario se volviera insostenible.

Al dejar la fracción, perderá la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y otras posiciones obtenidas como integrante de Morena.

Desde el 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha señalado a Inzunza Cazárez por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ese mismo día dejó de asistir de forma presencial a las instalaciones del Senado, luego de conocerse las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra él y otros funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, por una presunta colusión con ese grupo criminal.

Durante los últimos cuatro meses, el senador no participó en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pese a ser integrante titular. Su única intervención reportada durante ese periodo ocurrió el 25 de junio, cuando se conectó vía streaming a una sesión de la Comisión de Justicia del Senado.

Pese a su ausencia de las actividades legislativas presenciales, Inzunza continuará recibiendo la dieta correspondiente a su cargo. Con una percepción mensual de 132 mil 900 pesos, durante cuatro meses habría recibido 531 mil 600 pesos.

Sus pagos se realizan mediante cheques autorizados por la Junta de Coordinación Política, debido a que sus cuentas bancarias permanecen bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en el marco de la investigación que enfrenta.

El Senado sostiene que no existe una resolución judicial firme ni un impedimento legal para suspender la entrega de la remuneración del legislador, ni para retirarle los derechos asociados a su cargo.

Se prevé que Inzunza participe el próximo lunes, a las 17 horas, en la sesión del pleno convocada para elegir a la nueva presidencia del Senado.