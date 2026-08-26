La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo este martes su primer encuentro con integrantes de su gabinete y funcionarios de la administración estatal, luego de rendir protesta ante el Congreso del Estado.

Durante la reunión pidió a los servidores públicos “generar resultados en el corto plazo para atender las necesidades de la población sinaloense”.

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El encuentro se llevó a cabo en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno y contó con la presencia de integrantes del gabinete legal y ampliado.

La reunión ocurrió después de la sesión legislativa en la que Domínguez Nava asumió el cargo para continuar con el periodo de la administración estatal.

Aunque no se difundieron mayores detalles sobre los asuntos abordados durante la reunión, la gobernadora había señalado, tras asumir el cargo, que una de las prioridades de su gestión será trabajar en acciones orientadas a recuperar la paz en Sinaloa, una de las principales demandas de la ciudadanía.

Hasta ahora no se han informado cambios dentro de las dependencias estatales. Domínguez Nava señaló que realizará una revisión de la estructura del gobierno y posteriormente dará a conocer la forma en que se desarrollará el trabajo durante su administración.

La mandataria permanecerá al frente del Poder Ejecutivo de Sinaloa hasta el 31 de octubre de 2027, fecha establecida para la conclusión del actual periodo gubernamental.

Durante ese tiempo, deberá definir la continuidad de los funcionarios y las acciones que se implementarán desde el gobierno estatal.