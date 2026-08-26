El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por un año el embargo económico, comercial y financiero que su gobierno mantiene contra Cuba, extensión que estará vigente hasta el 14 de septiembre de 2027.

Esta medida fue justificada por Washington bajo el argumento de que “responde al interés nacional de Estados Unidos”.

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Las restricciones tienen como fundamento la Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada en 1917. En 1962, durante el gobierno de John F. Kennedy, Estados Unidos utilizó las facultades de esa legislación para establecer el embargo contra Cuba. Desde 1978, las administraciones estadunidenses han renovado anualmente su aplicación.

El documento correspondiente fue firmado el 20 de agosto y publicado este martes. La prórroga ocurre mientras Cuba enfrenta otras restricciones estadounidenses, entre ellas un embargo petrolero que comenzó a aplicarse en enero, además de problemas relacionados con el suministro de electricidad y una reducción en la actividad turística.

El gobierno cubano rechazó la decisión. El canciller Bruno Rodríguez señaló que la extensión representa la continuidad de la política de Washington hacia la isla y cuestionó sus efectos sobre la población.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel también se refirió a las restricciones y sostuvo que Cuba atraviesa una situación económica compleja, aunque descartó que el país se encuentre ante un colapso.

La situación interna incluye cortes de electricidad y dificultades económicas que han generado inconformidad entre sectores de la población.