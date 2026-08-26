Calafia Rodríguez

El gobernador Víctor Castro Cosío, defendió esta mañana durante rueda de prensa, su amistad con el ex gobernador de Sinaloa con licencia indefinida, Rubén Rocha Moya, sobre quien dijo: “no he querido responderle a miserables, pero no voy a meter nunca las manos por alguien que se corrompa, él tomó su decisión y la respeto, pero la justicia debe aplicarse”.

ESPACIO PUBLICITARIO

Recordó que entablaron una amistad en el Senado de la República y a través de la lucha histórica que como movimiento representa MORENA, siempre relacionado con gente decente, honesta y que tiene que trabajar duro contra la corrupción en todas las áreas, pues para él tiene un significado profundo.

Dijo también que no se prestará a “gente inmoral que señala cualquier hecho y puede opinar con un teléfono”. No he querido entrar en ese debate, pues no hay que apartarnos de la decencia”.

“La actitud de quienes señalan hace que se vuelvan enanos que buscan querernos vincular, siempre respeto la amistad y lamento mucho de quienes deciden “torcerse”, mi responsabilidad es mantenerme firme”.

Destacó que quienes pertenecen al movimiento deben representar un cambio de mentalidad, pues los cargos no son para servirse ni para tener privilegios, no debe haber corrupción o corruptelas.

Se dijo atento en su administración a que quien busque cualquier posición sea honrado, bajo el lema de “No mentir, no robar y no traicionar”

Ejemplificó además que los gobiernos de la 4T ahora con la presidencia de Claudia Sheinbaum son el claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien, sin corrupción en transparencia, como los nuevos edificios para oficinas de gobierno, las calles y hasta campos deportivos.