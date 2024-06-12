A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Héctor Slim Seade, director general de Teléfonos de México (TELMEX), ha anunciado un incremento en la velocidad de los planes «Infinitum» tanto residenciales como de negocio. Las velocidades han aumentado de 100 a 150, de 200 a 250 y de 300 a 350 megas, manteniendo la misma velocidad de subida y bajada, todo al mismo costo.

Reacciones mixtas de consumidores

Si bien algunos usuarios han recibido positivamente esta noticia, la mayoría de las respuestas en redes sociales han sido críticas. Numerosos clientes han expresado su descontento, señalando los elevados precios de Infinitum y los constantes problemas con el servicio. Además, muchos mencionan que competidores como Izzi ofrecen opciones más atractivas.

A partir de hoy @Telmex aumenta la velocidad de sus paquetes ⁦@infinitum⁩ residencial y de negocio de 100 a 150, de 200 a 250 y de 300 a 350 Megas, con la misma velocidad de subida y bajada, por el mismo precio.

Más velocidad y mejor experiencia para nuestros cliente. — Hector Slim Seade (@hectorslimseade) 11 de junio de 2024

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La reacción negativa del público es comprensible dado que persisten problemas que TELMEX necesita abordar. Sin embargo, la compañía ha reiterado su compromiso de mejorar continuamente sus servicios. En un contexto más amplio, se ha reportado que el precio del Internet en México podría aumentar próximamente, lo que añade una capa adicional de preocupación para los consumidores.

Compromiso de mejora

TELMEX, una de las compañías más grandes de México, ha enfrentado desafíos en mantener una buena reputación respecto a sus planes de Internet en los últimos años. No obstante, la empresa ha mostrado un esfuerzo constante por mejorar la experiencia del usuario. El reciente incremento en la velocidad del internet es un ejemplo de estas mejoras.

Aunque TELMEX enfrenta críticas significativas, el reciente aumento en la velocidad de sus planes Infinitum demuestra un paso en la dirección correcta. Todo lo anterior, aunado a la noticia de que la empresa de Slim ha recibido la luz verde para instalar un cable submarino de fibra óptica entre Mazatlán y Los Cabos, reafirma que la empresa continúa trabajando para solucionar los problemas existentes y proporcionar una mejor experiencia a sus usuarios.

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