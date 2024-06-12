En un esfuerzo por calmar a los mercados financieros e inversionistas nacionales y extranjeros, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, envió un mensaje de tranquilidad tras las reacciones suscitadas por su mención de la inminente reforma al Poder Judicial.

Un mensaje de estabilidad y seguridad jurídica

«Los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen de qué preocuparse; México es un Estado libre y soberano donde hay Estado de derecho y certidumbre. Procuramos la justicia en todos los sentidos», afirmó Sheinbaum Pardo en un comunicado oficial. Esta declaración busca reafirmar la confianza en la economía mexicana, destacando su solidez y la importancia del fortalecimiento del mercado interno.

Seguridad y certidumbre para inversionistas

Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de que los inversionistas sepan que en México existe certidumbre en las inversiones, así como estabilidad social y política. «Lo importante es que sepa quien va a invertir en México que hay certidumbre de la inversión en nuestro país, hay estabilidad social y política y en el marco del cumplimiento de las normas y con este intercambio comercial, la relocalización de empresas, eso va a continuar», puntualizó.

ESPACIO PUBLICITARIO

Consulta popular y percepción de corrupción

En el marco de su propuesta de reforma al Poder Judicial, la virtual presidenta electa indicó que propondrá una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre este tema. Según Sheinbaum Pardo, durante los mitines de su campaña, se percató de una percepción generalizada de corrupción en el ámbito judicial.

Reunión con altos funcionarios de Estados Unidos

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se realizaron ayer tras una reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad de la Casa Blanca, y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Durante esta reunión, se discutieron diversos temas de interés bilateral, subrayando la importancia del diálogo y la cooperación entre ambas naciones.

Diálogo sobre la reforma al Poder Judicial

Después de reunirse con el presidente López Obrador, Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad de un diálogo abierto sobre la reforma al Poder Judicial para aclarar y transparentar sus objetivos y alcances. Además, aseguró que las finanzas del país son saludables y descartó que la volatilidad del peso esté directamente relacionada con las reformas propuestas por el actual gobierno.

«No creo que haya impacto por las reformas; se va a abrir este proceso de diálogo y luego la aprobación», aseguró Sheinbaum en conferencia de prensa desde el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Impacto en los mercados financieros

La reforma al Poder Judicial, que incluye la elección por voto popular de jueces, magistrados electorales y miembros de la Suprema Corte, ha generado nerviosismo en los mercados financieros. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) experimentó una caída del 3.9% y el peso mexicano se depreció más del 8% la semana pasada tras los resultados de las elecciones del 2 de junio.

Sin embargo, ayer el peso logró frenar sus pérdidas, cerrando en 18.29 unidades, lo que representa una apreciación del 0.38%. Banco Intercam explicó que el ‘Plan C’ propuesto no es bien recibido por los mercados, ya que generalmente prefieren invertir en países con contrapesos claros en los poderes del Estado.

Conferencia de prensa íntegra:

Suscríbete al boletín de noticias de Peninsular Digital y al canal de WhatsApp para recibir todas las claves informativas de la actualidad de Baja California Sur y más allá.