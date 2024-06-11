La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha divulgado oficialmente el calendario escolar 2024-2025, estableciendo 190 días de clases para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas del Sistema Educativo Nacional.

Calendario escolar para educación básica

El ciclo lectivo de 190 días para las escuelas de educación básica en las 32 entidades federativas de México comenzará el lunes 26 de agosto de 2024 y concluirá el miércoles 16 de julio de 2025. Previo al inicio de clases, del 19 al 23 de agosto de 2024, se llevará a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE). Los días 22 y 23 de agosto estarán dedicados a la Sesión de Comité Participativo de Salud Escolar y las Jornadas de Limpieza en la Escuela.

Suspensión de labores y consejos técnicos

El calendario incluye ocho sesiones ordinarias del CTE y siete días de suspensión de labores docentes:

16 de septiembre de 2024

18 de noviembre de 2024

3 de febrero de 2025

17 de marzo de 2025

1 de mayo de 2025

5 de mayo de 2025

15 de mayo de 2025

Periodos vacacionales

Para el ciclo 2024-2025, los periodos vacacionales serán:

Vacaciones de invierno: del 19 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025.

Vacaciones de Semana Santa: del 14 al 25 de abril de 2025.

Registro de calificaciones y entrega de boletas

El registro de calificaciones se realizará en tres fechas clave:

22 de noviembre de 2024

21 de marzo de 2025

11 de julio de 2025

La entrega de boletas de evaluación está programada para:

Primer periodo: del 25 al 28 de noviembre de 2024.

Segundo periodo: del 25 al 31 de marzo de 2025.

Tercer periodo: del 14 al 16 de julio de 2025.

Preinscripciones y talleres intensivos

El periodo de preinscripción para el ciclo escolar 2025-2026 se realizará del 4 al 7 y del 10 al 14 de febrero de 2025. Además, se impartirán talleres intensivos para el personal educativo:

Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección: 6 de enero de 2025.

Primer Taller Intensivo para Personal Docente: 7 y 8 de enero de 2025.

Segundo Taller Intensivo para Personal Docente: 17 y 18 de julio de 2025.

Educación normal y formación docente

Para las instituciones de educación normal y la formación de docentes de educación básica, el calendario de 195 días comenzará con dos Periodos de Planeación y Habilitación Docente:

Del 12 al 16 y del 19 al 23 de agosto de 2024.

Del 27 al 31 de enero y del 4 al 6 de febrero de 2025.

Las suspensiones de labores docentes para este calendario serán las mismas que para la educación básica. Los periodos vacacionales serán:

Primer periodo: del 19 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025.

Segundo periodo: del 14 al 25 de abril de 2025.

Participación de estudiantes en práctica y exámenes profesionales

Las prácticas de los estudiantes en el CTE se realizarán:

27 de septiembre de 2024

25 de octubre de 2024

29 de noviembre de 2024

28 de febrero de 2025

28 de marzo de 2025

30 de mayo de 2025

27 de junio de 2025

El ciclo concluirá el 16 de julio de 2025, y los exámenes profesionales se llevarán a cabo del 17 al 23 de julio de 2025.

Ajustes al calendario

Las entidades que necesiten ajustes específicos en el calendario podrán solicitarlos a la SEP, siempre y cuando se cumpla con el mínimo de 190 días de clase para la educación básica.

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