La tercera ola de calor que afectó al territorio nacional desde el 20 de mayo hasta el 4 de junio ha intensificado la sequía en México, según el último informe del Monitor de Sequía, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este periodo, la superficie del país afectada por la falta de lluvias y escurrimientos aumentó del 85.58% al 89.58%.

El reporte, con fecha del 31 de mayo de 2024, revela que sólo el 10.42% del territorio mexicano está libre de impactos en alguna de las cuatro categorías de sequía: anormalmente seco (D0), sequía moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3), y sequía excepcional (D4).

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Esta situación es notablemente peor que la registrada en los mismos periodos de años anteriores: 38.40% sin afectaciones en 2023, 22.32% en 2022, 19.53% en 2021 y 68.02% en 2020.

El SMN destacó que la tercera onda de calor ha generado condiciones de tiempo estable, con temperaturas de calurosas a muy calurosas y escasez de lluvia en gran parte del país. Persisten la sequía excepcional en el noroeste y centro del territorio nacional y se ha incrementado la sequía de severa (D2) a extrema (D3) en áreas específicas de Oaxaca, sur de Veracruz y Tabasco, así como de moderada (D1) a severa (D2) en Chiapas, y de áreas anormalmente secas (D0) en Quintana Roo.

En términos de porcentajes, el informe indica que el 13.70% de la superficie de la República Mexicana está anormalmente seca (D0), el 18.08% presenta sequía moderada (D1), el 23.11% tiene sequía severa (D2), el 21.07% está en sequía extrema (D3), y el 13.70% sufre de sequía excepcional (D4).

El número de entidades con el 100% de sus municipios afectados por algún grado de sequía ha aumentado de 13 a 14.

Los estados con todos sus municipios en algún nivel de sequía son: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala.

Hidalgo es el estado con mayor porcentaje de sequía excepcional, afectando a 53 municipios. Le siguen San Luis Potosí y Chihuahua con 42 municipios cada uno, Veracruz con 37 municipios, y Puebla con 21 municipios.

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