En el marco del Día Mundial de los Océanos, Greenpeace México realizó una protesta pacífica en la Ciudad de México para concienciar sobre la contaminación por plásticos, una de las principales amenazas para la biodiversidad marina. Este problema, que cobra la vida de miles de especies cada año, tiene su origen en las ciudades.

La protesta y su significado

El viernes 7 de junio, activistas de Greenpeace se congregaron alrededor del Monumento a la Revolución, en la capital del país, para visibilizar el problema de la contaminación plástica. Colocaron mensajes como «Aquí comienza la contaminación en el mar» junto a unas 25 alcantarillas. Utilizando pinturas biodegradables a base de cal y nopal, los activistas enfatizaron el vínculo directo entre la basura urbana y la contaminación oceánica.

Ornela Garelli, campañista de «Océanos sin plásticos» de Greenpeace México, subrayó la magnitud del problema: «Los residuos plásticos interactúan con al menos 700 especies marinas y causan la muerte de una de cada tres tortugas y de cerca de 100 mil mamíferos marinos al año». Garelli resaltó la urgencia de frenar la producción y consumo de productos plásticos desechables para proteger nuestros océanos, los cuales calificó como «el pulmón del mundo y hogar de una amplia biodiversidad».

ESPACIO PUBLICITARIO

El camino de la contaminación: de las ciudades al mar

Greenpeace enfatiza que la basura plástica generada en las ciudades, eventualmente, encuentra su camino hacia los océanos. «La contaminación de las ciudades llega al mar a través de los ríos, arrastrada por la lluvia, en forma de micro o nano plásticos movidos por el viento y las nubes», explicó la organización en un comunicado.

Una iniciativa nacional contra los plásticos de un solo uso

Esta protesta es parte de una campaña más amplia de Greenpeace que busca prohibir los plásticos de un sólo uso en todo México. La organización está reuniendo firmas en su sitio web para impulsar una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Esta reforma buscaría detener la comercialización de plásticos desechables y responsabilizar a las empresas contaminantes.

«Lo único que puede conseguir océanos sin plásticos y detener a los principales villanos como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever y la clase política que nos ha ignorado, es tu voz, tu actuar, tu poder», declaró Greenpeace, destacando el papel crucial de la ciudadanía en esta lucha.

Datos alarmantes y llamado a la acción

Greenpeace subraya que sólo el 9% de todo el plástico producido y consumido a nivel mundial se ha reciclado. El 12% ha sido incinerado, mientras que el 79% restante termina en vertederos o en el medio ambiente. Cada minuto, un camión lleno de plásticos llega al océano, contribuyendo a la creciente crisis de contaminación marina.

La organización ha realizado acciones previas para resaltar este problema, como la protesta del 14 de mayo frente a Unilever y la del 21 de mayo frente a partidos políticos responsables del uso excesivo de plásticos en campañas electorales.

Suscríbete al boletín de noticias de Peninsular Digital y al canal de WhatsApp para recibir todas las claves informativas de la actualidad de Baja California Sur.