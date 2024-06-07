Este viernes, la huelga que mantuvo paralizados los 11 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur (COBACH), durante 19 días llegó a su fin. El movimiento también afectó al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) y las oficinas administrativas del subsistema educativo, impactando a unos 8 mil alumnos, de los cuales 2 mil 500 están a punto de egresar.

Anuncio oficial y fechas clave

El director general de los COBACH, Ramón Núñez Márquez, anunció que las actividades se reanudarán el lunes 10 de junio. En su declaración, Núñez Márquez detalló que el examen de admisión se llevará a cabo el sábado 15 de junio a las 8:00 AM. Los aspirantes deben presentarse a las 7:30 AM en el plantel donde obtuvieron su ficha.

Además, el miércoles 12 de junio se realizará una reunión con los alumnos de sexto semestre. El horario específico será determinado por cada plantel, según indicó Núñez Márquez, quien también confirmó que las fechas de clausura permanecerán sin cambios pese a la huelga.

ESPACIO PUBLICITARIO

Llamado a los alumnos

Núñez Márquez exhortó a los estudiantes a mantenerse informados a través de los canales de comunicación institucional para conocer los nuevos procesos y la recalendarización de actividades, así como los detalles sobre las clases y exámenes generales para los alumnos de segundo y cuarto semestre.

Acuerdo con el sindicato

Como se informó previamente, el sindicato de COBACH sostuvo una reunión con el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío el jueves, donde se presentó una «última propuesta» para resolver el conflicto. La propuesta incluyó un incremento del 4.66% en la aportación estatal al convenio pari-passu, un 3.34% directo al salario y un aumento en las prestaciones.

Este acuerdo permitió poner fin a la huelga y restablecer las actividades educativas en los planteles del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, garantizando así el normal desarrollo del ciclo escolar y los procesos administrativos para los alumnos.

Suscríbete al boletín de noticias de Peninsular Digital y al canal de WhatsApp para recibir todas las claves informativas de la actualidad de Baja California Sur.