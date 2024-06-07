La tarde de este viernes, Christian Agúndez Gómez recibió oficialmente su constancia de mayoría relativa como alcalde electo de Los Cabos en una ceremonia llevada a cabo en las oficinas del Instituto Estatal Electoral (IEE), en San José del Cabo.

Celebración en San José del Cabo

Entre vítores y aplausos, Agúndez Gómez, visiblemente emocionado, agradeció a los ciudadanos de Los Cabos por confiar en él durante las recientes elecciones. «No tengo palabras para agradecer el esfuerzo que hicieron todos y todas. De ahora en adelante, debemos trabajar en equipo para lograr el cambio que todos deseamos en el municipio de Los Cabos», declaró Agúndez Gómez al recibir su constancia.

El rol de Claudia Sheinbaum en el cambio

En su discurso, Agúndez Gómez pidió un aplauso para la presidente electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizando la importancia de su apoyo para la transformación del municipio. «Vamos a depender mucho de ella para poder lograr ese cambio que queremos para nuestro municipio, el cual, entre todos, podemos transformar», afirmó.

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Felicitaciones del representante de Claudia Sheinbaum

Mario Llergo Latournerie, representante de Sheinbaum Pardo en Baja California Sur, también tomó la palabra para felicitar a los ciudadanos de Los Cabos por su participación y el contundente triunfo de los candidatos del movimiento. «Quiero felicitar el esfuerzo de todos los ciudadanos. En Los Cabos, desde lo federal hasta lo local, ganaron todos nuestros candidatos del movimiento, lo que refleja la confianza del pueblo cabeño», dijo Llergo.

Resultados de las elecciones

Agúndez Gómez aseguró su victoria en las elecciones del pasado domingo 2 de junio con un total de 60,242 votos, superando al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, quien obtuvo 47,622 votos.

Presencia de figuras políticas

La ceremonia contó con la presencia de diversas figuras políticas destacadas, incluyendo al exgobernador del Estado, Narciso Agúndez Montaño, y el representante del gobernador del Estado, Carlos Castro Ceseña. También estuvieron presentes el diputado federal electo por el distrito 02, Luis Armando Díaz, y varios ex funcionarios municipales, como el extesorero Rigoberto Arce y el ex síndico Alejandro Fernández.

Compromiso con la Cuarta Transformación

El evento subrayó el compromiso de los nuevos funcionarios con la Cuarta Transformación, destacando la responsabilidad compartida de continuar con las reformas y cambios necesarios para mejorar la calidad de vida en Los Cabos. «El compromiso es doble para continuar con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación», afirmó Llergo Latournerie .

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