El reciente informe «Prospectiva del Sector Eléctrico 2023-2037» de la Secretaría de Energía (SENER) revela un aumento significativo en el consumo eléctrico en los sistemas interconectados de Baja California Sur. Se proyecta que el consumo alcanzará los 30,626 giga watts-hora en los próximos años, lo que representa un incremento del 49.11%. Esta tendencia plantea importantes desafíos y oportunidades para la región y requiere de una estrategia robusta para asegurar el suministro energético.

Incremento en la demanda y la necesidad de nuevos proyectos

Carlos Flores, ingeniero experto en temas de energía, subraya que este aumento en la demanda debe ir acompañado de un plan de acción que contemple la instalación de nuevos proyectos de generación eléctrica. «Es crucial atender el desarrollo de redes de transmisión y distribución, ya que existen zonas saturadas que requieren reforzamiento», destacó. La península de Baja California Sur es una de las áreas que necesitan atención prioritaria.

Reforzamiento de infraestructuras de transmisión y distribución

Flores advirtió sobre la importancia de fortalecer las infraestructuras de transmisión y distribución para asegurar que la energía llegue a las áreas donde más se necesita. «Hay zonas con superávit de generación que no tienen problemas para satisfacer su demanda, pero otras son deficitarias, como la península de Baja California, donde es fundamental aumentar la capacidad de generación y tener una reserva por encima de la demanda», explicó.

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Desafíos históricos y proyección futura

Históricamente, Baja California ha sido una «isla» en términos de infraestructura energética, lo que ha frenado su crecimiento económico debido a la falta de fuentes adicionales de energía e infraestructura adecuada. Esto ha impedido la llegada de inversiones significativas. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024-2038, que guía la política eléctrica del país, muestra que entre 2022 y 2023 la demanda eléctrica creció un 3.5%, mientras que la capacidad de generación solo aumentó un 0.6%.

Reto para la próxima administración

El PRODESEN 2024-2038 destaca el reto que enfrentará la próxima administración en términos de expandir la capacidad de generación y modernizar las redes eléctricas. “Si no se aumenta la capacidad instalada, será cada vez más difícil satisfacer la demanda máxima de electricidad, que se proyecta crecerá un 2.6% anual en el escenario base”, advierte el informe.

Para el 2024, se estima que la demanda máxima en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que incluye el Sistema Interconectado Nacional, Baja California y Baja California Sur, alcanzará los 55,590 megawatts-hora/hora (MWh/h). En 2023, la demanda máxima fue de 54,530 MWh/h, lo que representa un crecimiento anual del 1.9%. Este incremento podría representar un riesgo para satisfacer la demanda, considerando que el sistema eléctrico ha entrado en estado de emergencia con demandas máximas menores en semanas recientes, según el estudio de la SENER.

Conclusión

El informe de la SENER y el PRODESEN 2024-2038 subrayan la urgente necesidad de aumentar la capacidad de generación eléctrica y mejorar las redes de transmisión y distribución en Baja California Sur. La región enfrenta un crecimiento significativo en la demanda energética que, de no ser atendido adecuadamente, podría poner en riesgo el suministro eléctrico y frenar el desarrollo económico. La próxima administración tiene la tarea crucial de implementar estrategias efectivas para asegurar un suministro energético estable y suficiente para el futuro.

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