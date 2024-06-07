El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur (TEEBSC) resolvió en su sesión de este viernes que José Rigoberto Mares Aguilar, candidato de la alianza «Juntos por BCS», incurrió en violencia política en razón de género contra Milena Quiroga Romero, la candidata de la 4T a la presidencia municipal de La Paz y alcaldesa con licencia.

Contexto del caso

La decisión del tribunal se basó en declaraciones realizadas por Mares Aguilar, quien afirmó que Quiroga Romero fue impuesta como candidata por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Estas declaraciones fueron evaluadas como actos de violencia política de género, una infracción grave según la normativa electoral vigente en México.

Consecuencias para Mares Aguilar

Como resultado de esta determinación, el TEEBCS ha ordenado a Mares Aguilar que emita una disculpa pública dirigida a Quiroga Romero. Además, será inscrito en el padrón de «personas violentadoras» por un periodo de dos años. Esta inscripción le impedirá ocupar cualquier cargo público o de dirección partidista durante ese tiempo, afectando significativamente su carrera política.

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Reacciones y repercusiones

La resolución del tribunal ha generado diversas reacciones en el ámbito político de Baja California Sur. Partidarios de Quiroga Romero han manifestado su respaldo a la decisión, destacando la importancia de sancionar la violencia política de género para fomentar un ambiente electoral equitativo y respetuoso. Por otro lado, seguidores de Mares Aguilar han expresado su descontento, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que la sanción es desproporcionada.

Importancia de la decisión

Este fallo del TEEBCS subraya el compromiso de las autoridades electorales de Baja California Sur con la erradicación de la violencia política de género. La decisión establece un precedente importante en la lucha por la igualdad de género en la política, enviando un mensaje claro de que este tipo de conductas no serán toleradas.

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