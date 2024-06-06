La mañana de este jueves, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, anunció que el nuevo hospital IMSS-Bienestar en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, estará listo para operar en julio. La noticia se dio a conocer durante un enlace con «La Mañanera», la tradicional conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Avance significativo en la construcción

El gobernador Castro Cosío destacó el significativo avance en la construcción del hospital IMSS-Bienestar. «Me es grato decirle, señor presidente, que la obra del hospital IMSS-Bienestar ya está por concluir, lleva un avance importante, para que pronto entre en funcionamiento», declaró. Esta afirmación subraya el compromiso del gobierno estatal y federal con la mejora de los servicios de salud en la región.

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Entrega de tarjetas IMSS-Bienestar en La Paz

El anuncio se realizó mientras el gobernador, acompañado por autoridades estatales, transmitía desde la colonia 8 de Octubre en La Paz, durante un evento de entrega de tarjetas IMSS-Bienestar. Castro Cosío resaltó la importancia de esta colonia, señalando que fue creada después de que un huracán afectara la capital del estado, obligando a reubicar a muchas familias.

«Nos encontramos en la colonia Ocho de Octubre, señor presidente, una colonia muy representativa para el municipio de La Paz, ya que se creó luego de que azotara un huracán aquí, en la capital del Estado, en donde se tuvieron que reubicar muchas familias», explicó el mandatario.

Respaldo presidencial y coordinación con otras entidades

El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Zoé Robledo Aburto, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), escucharon con atención la confirmación del gobernador sobre la apertura del hospital en Mulegé. Este enlace no sólo se realizó con Baja California Sur, sino también con los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, mostrando un esfuerzo coordinado a nivel nacional para mejorar la infraestructura de salud.

Impacto regional

La apertura del hospital IMSS-Bienestar en Santa Rosalía es una noticia de gran relevancia para la región de Baja California Sur, especialmente para los habitantes del municipio de Mulegé, quienes pronto contarán con mejores servicios de salud. Este desarrollo es parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de salud en todo el estado, beneficiando a comunidades vulnerables y mejorando la calidad de vida de sus residentes.

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