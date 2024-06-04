«Debemos convertirnos en personas humildes, ante esta segunda oportunidad que nos ha dado el pueblo sudcaliforniano». –José María Avilés Castro

El diputado local por MORENA, José María Avilés Castro, alzó su voz en tribuna para destacar la importancia de la humildad y la responsabilidad tras esta victoria.

El triunfo del pueblo

Avilés Castro enfatizó que este triunfo no pertenece exclusivamente a los candidatos, sino al pueblo de México. La alta participación ciudadana marcó un momento crucial, especialmente para las mujeres. Por primera vez en la historia, una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue elegida presidenta.

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La Cuarta Transformación y la lucha contra la corrupción

«El pueblo de México y Baja California Sur refrendaron el camino de la transformación: el de ver por los de abajo, el de quitar privilegios y el de combatir la corrupción».

El camino de la transformación, la lucha por los más vulnerables y la erradicación de privilegios son los pilares de la Cuarta Transformación. Avilés Castro instó a aprovechar este bono democrático para mejorar el país, combatiendo la corrupción, atendiendo la seguridad y fortaleciendo el sistema de salud y la educación.

Mujeres al frente

«Es tiempo de mujeres (…) después de 200 años de vida independiente, una mujer ocupará la máxima magistratura del país.»

La creciente presencia de mujeres en posiciones de liderazgo es innegable. En el Congreso de Baja California Sur, la mayoría son mujeres. Además, instituciones clave como el Tribunal Electoral Federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también cuentan con liderazgo femenino.

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