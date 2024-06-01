Este avance promete un futuro en el que la diabetes podría ser tratada de manera efectiva, liberando a millones de personas de las complicaciones y la dependencia de la insulina.

Un grupo de investigadores de instituciones científicas chinas ha logrado una hazaña médica sin precedentes: curar a un paciente con diabetes mediante una avanzada terapia basada en la implantación de células nuevas que reemplazan las dañadas por la enfermedad. Esta noticia, reportada por el South China Morning Post, marca un hito en la lucha contra una de las enfermedades crónicas más prevalentes del mundo.

La diabetes es una afección metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. Con el tiempo, este exceso de glucosa puede causar serios problemas en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Entre los diferentes tipos de diabetes, la tipo 2 es la más común, representando el 90% de los casos. Este tipo se desarrolla cuando las células del páncreas, conocidas como islotes pancreáticos, no producen suficiente insulina, impidiendo una correcta regulación de la glucosa en el cuerpo.

ESPACIO PUBLICITARIO

En un estudio reciente publicado en la revista Cell Discovery, los investigadores presentaron el caso del primer paciente en recibir terapia celular para curar su diabetes. Se trata de un hombre de 59 años, que había vivido con diabetes tipo 2 durante 25 años y enfrentaba graves complicaciones debido a su enfermedad.

El paciente, que se sometió a un trasplante de riñón en 2017 debido a una nefropatía diabética terminal, continuaba teniendo un pobre control glucémico incluso después del trasplante, ya que sus islotes pancreáticos habían perdido gran parte de su funcionalidad. Esto le obligaba a administrarse múltiples inyecciones diarias de insulina.

En julio de 2021, el paciente se sometió a una innovadora implantación intrahepática de células similares a los islotes pancreáticos, creadas a partir de cultivos de células madre humanas. Los científicos utilizaron y programaron las células mononucleares de la sangre periférica del propio paciente para convertirlas en «células semilla». Estas células fueron capaces de reconstruir el tejido de los islotes pancreáticos en un entorno artificial.

Los resultados fueron impresionantes: tras 11 semanas de recibir la terapia, el paciente ya no necesitaba insulina externa y, al cabo de un año, eliminó por completo su necesidad de medicación oral para controlar sus niveles de glucosa en sangre. «Los exámenes de seguimiento mostraron que la función de los islotes pancreáticos del paciente se restauró efectivamente», afirmó el investigador Yin Hao. Este avance subraya que «la tecnología ha madurado y ha superado los límites en el campo de la medicina regenerativa para el tratamiento de la diabetes».

A pesar del éxito, el científico Timothy Kieffer, que no participó en el estudio, advierte que aunque el uso de islotes generados por células madre para tratar la diabetes tipo 2 representa la primera evidencia en humanos, es necesario probar esta terapia en más pacientes para confirmar su eficacia y seguridad a largo plazo.

Suscríbete al boletín de noticias de Peninsular Digital y al canal de WhatsApp para recibir todas las claves informativas de la actualidad de Baja California Sur.