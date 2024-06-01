El Real Madrid reafirmó su estatus como el equipo más exitoso de Europa al obtener su décima quinta «Orejona» en una noche mágica en el legendario Estadio de Wembley. Con goles de Dani Carvajal y Vinícius Jr., los merengues superaron a un Borussia Dortmund que no pudo concretar sus oportunidades.

Un primer tiempo dominado por el Dortmund

El Borussia Dortmund inició el partido con fuerza, generando varias oportunidades claras de gol. A los 20 minutos, Mats Hummels asistió a Karim Adeyemi, quien eludió a Thibaut Courtois, pero fue bloqueado en el último momento por Dani Carvajal. Momentos después, Niclas Füllkrug estuvo cerca de marcar con un remate que pegó en el poste.

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Reus y Kroos: despedidas memorables

La segunda mitad trajo consigo momentos emotivos. Al minuto 70, Marco Reus ingresó al campo, jugando sus últimos minutos con el Borussia Dortmund. Simultáneamente, Toni Kroos, en su último partido con el Real Madrid, se destacó al asistir a Carvajal desde un tiro de esquina. El defensa español abrió el marcador con un cabezazo certero.

El error que selló el destino del Dortmund

Menos de 10 minutos después del primer gol, un error crítico de Ian Maatsen en la salida del Dortmund permitió que Vinícius Jr. anotara el segundo gol del equipo merengue. Este tanto aseguró la victoria y la corona número quince para el equipo merengue.

Una noche de despedidas y nuevos comienzos

Con el pitazo final, el Real Madrid se coronó campeón de la UEFA Champions League por decimoquinta vez. Toni Kroos se despidió del fútbol profesional levantando la copa, cerrando una carrera llena de éxitos. Esta victoria no sólo reafirma la grandeza del Real Madrid, sino que también marca el fin de una era para algunos de sus jugadores más emblemáticos.

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