Las mujeres migrantes han emergido como un componente crucial en el envío de remesas a México, representando el 28.6% del monto total de remesas electrónicas que el país recibe. Esto equivale a poco más de uno de cada cuatro dólares que llegan por este medio, según un estudio revelador del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Grupo Financiero Banorte, publicado este jueves 30 de mayo.

Mujeres migrantes: un pilar económico

La investigación titulada «La emigración mexicana femenina, el ingreso por remesas y la inclusión financiera» arroja luz sobre el papel predominante de las trabajadoras mexicanas en el extranjero entre 2021 y 2023. De los 165 mil 542 millones de dólares que México recibió en remesas electrónicas durante este periodo, 47 mil 308 millones provinieron de mujeres. Este aporte significativo representa el 27.1% del ingreso total de México por remesas, destacando la importancia económica de las mujeres migrantes.

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Detalles del estudio y la inclusión financiera

El análisis del CEMLA se basó en una muestra de 9.7 millones de remesas electrónicas enviadas a México desde Estados Unidos a través de Banorte entre 2021 y 2022. Este enfoque detallado permitió desglosar y comprender mejor la dinámica de las remesas femeninas y su impacto.

Una revelación interesante del estudio es la distribución del destino de estas remesas. En los últimos tres años, las mujeres migrantes enviaron 29 mil 124 millones de dólares a otras mujeres en México, lo que representa el 61.6% del total de las remesas femeninas. Los restantes 18 mil 184 millones de dólares fueron enviados a hombres. Esta distribución muestra una fuerte red de apoyo entre mujeres, que refleja tanto solidaridad como responsabilidad financiera dentro de las comunidades migrantes.

Nuevas perspectivas sobre la migración y el envío de remesas

Jesús Cervantes González, director de estadísticas económicas del CEMLA, subraya que estos hallazgos desafían la percepción tradicional de las remesas como un fenómeno predominantemente masculino. La narrativa convencional ha sido que los hombres migran en busca de empleo y envían dinero a sus esposas e hijos. Sin embargo, este estudio muestra que las mujeres también juegan un papel central y activo en la sostenibilidad financiera de sus familias y comunidades en México.

El informe no sólo destaca la creciente participación de las mujeres en la economía de remesas, sino que también señala la importancia de promover la inclusión financiera entre las migrantes. Fomentar el acceso a servicios financieros puede potenciar aún más el impacto positivo de las remesas en el desarrollo económico y social de las familias receptoras.

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