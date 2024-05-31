El Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos (ICA), en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), te invita a un evento cultural que no querrás perderte. Este domingo 9 de junio, el histórico Foro de la Casa de Cultura «Profesor Alfredo Green González» en San José del Cabo se llenará de melodías exquisitas y cautivadoras.

Un recorrido musical de épocas y estilos

Bajo la dirección magistral de Fernanda del Peón Pacheco, el Ensamble de Música de Cámara de la UABCS presentará el programa «Del Barroco al siglo XXI». Esta selecta colección de piezas musicales promete un viaje sonoro que abarca desde los intrincados acordes del Barroco hasta las vibrantes composiciones contemporáneas. El repertorio incluye obras maestras de Antonio Vivaldi, Gustav Holst, Wolfgang Amadeus Mozart y Antonín Dvořák, así como de icónicos compositores modernos como Henry Mancini, Ennio Morricone, Agustín Lara, Eugenio Velázquez, y Arturo Márquez.

ESPACIO PUBLICITARIO

Un encuentro para disfrutar en familia

La cita es a las 11:30 de la mañana en el pintoresco recinto ubicado en Álvaro Obregón, entre Centenario y Miguel Hidalgo, en el corazón de San José del Cabo. Este concierto matutino no solo ofrece una experiencia musical inolvidable, sino que también es una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y compartir el amor por la música en vivo.

Detalles del evento

La entrada es libre, sin embargo, el acceso está limitado a 120 personas, por lo que te recomendamos llegar con anticipación para asegurar tu lugar y no perderte esta experiencia única.

No dejes pasar esta oportunidad de vivir un domingo diferente, lleno de cultura y música de alta calidad.

Suscríbete al boletín de noticias de Peninsular Digital y al canal de WhatsApp para recibir todas las claves informativas de la actualidad de Baja California Sur.