Mañana, viernes 31 de mayo, el municipio de Los Cabos se vestirá de gala con la llegada de jugadores profesionales de los 49ers de San Francisco, quienes ofrecerán una exclusiva clínica de fútbol americano. Esta iniciativa es parte del convenio entre el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) y la franquicia de la NFL, buscando estrechar lazos y promover el destino turístico.

El 1 de septiembre de 2023, FITURCA firmó un contrato sustancial, no excento de controversia, con Forty Niners SC Stadium Company, LLC., la entidad operadora del Levi’s Stadium. Este acuerdo, valorado en 700 mil dólares, establece la promoción de Los Cabos como un destino turístico privilegiado durante los juegos de pretemporada y temporada regular de los 49ers. La campaña incluye la leyenda «Visit Los Cabos» visible en múltiples plataformas y eventos deportivos.

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El desembolso acordado de los 700 mil dólares se realizará en un periodo de ocho meses. Desde enero hasta marzo de 2024, se efectuarán pagos mensuales de 100 mil dólares, mientras que en abril y mayo de 2024, se realizarán dos pagos adicionales de 50 mil dólares cada uno. En consecuencia, FITURCA, bajo la dirección de Rodrigo Esponda, completará su compromiso financiero en el presente mes.

El acuerdo entre FITURCA y los 49ers se extiende hasta el 30 de abril de 2025. Durante este tiempo, se planean varias actividades promocionales: sesiones fotográficas de jugadores emblemáticos con el icónico Arco de Cabo San Lucas como telón de fondo, publicaciones en redes sociales destacando el destino, publicidad en las pantallas del Levi’s Stadium y diversas clínicas deportivas, similares a la que se llevará a cabo este viernes.

La clínica de fútbol americano tendrá lugar en el Estadio Bicentenario, ubicado en el complejo deportivo Don Koll, en la colonia Los Cangrejos, delegación de Cabo San Lucas. La sesión, dirigida por jugadores profesionales, se desarrollará el viernes 31 de mayo, de 8 a 10 de la mañana.

«Pedimos a los niños y jóvenes interesados que lleguen con una hora y media de antelación para registrarse, ya que la puntualidad será esencial», señaló una portavoz de los 49ers.

El evento contará con la presencia de figuras icónicas como Patrick Willis, miembro del Salón de la Fama, y Diana Flores, campeona mundial de Flag Football y embajadora de la marca «Visit Los Cabos». Esta será una oportunidad única para que los asistentes no solo aprendan técnicas del deporte, sino también para convivir con estos legendarios atletas.

Con esta serie de actividades, FITURCA y los 49ers de San Francisco no sólo buscan fomentar el deporte entre la juventud local, sino también posicionar a Los Cabos como un destino turístico de preferencia para los seguidores del fútbol americano y los visitantes internacionales.

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