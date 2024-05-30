El Instituto Nacional Electoral (INE) asignó un presupuesto cercano a los 41 millones de pesos para la organización de los tres debates presidenciales de este año. Esta cifra aún es provisional, ya que varios contratos están en proceso de cierre y los costos del tercer debate aún se están cuantificando.

La Comisión Temporal de Debates detalló los costos individuales de cada evento: el primer debate costó 12.7 millones de pesos, el segundo 15.1 millones, y se espera que el tercero tenga un costo aproximado de 13.26 millones. Cabe destacar que el segundo debate capturó la mayor audiencia, reflejando un alto interés ciudadano.

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Durante el desarrollo del segundo debate, se presentaron inconvenientes técnicos en la Sala de Prensa de los Estudios Churubusco, debido a un cable de fibra óptica dañado que afectó el servicio de internet. A pesar de estos desafíos, el evento se llevó a cabo con éxito.

Carla Humphrey Jordán, consejera presidenta de la Comisión de Debates, elogió la disposición de los candidatos presidenciales, quienes asistieron sin vacilar a los tres debates programados. Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por su compromiso al transmitir estos eventos tanto en radio como en televisión, lo cual es vital para la difusión democrática.

Humphrey Jordán también destacó la evolución de los debates presidenciales en los últimos treinta años, subrayando que la presión y el interés de la ciudadanía han sido fundamentales para mejorar los formatos y así proporcionar una visión más clara de los candidatos y sus propuestas.

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