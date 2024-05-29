La Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado ha propuesto un aumento de mil pesos mensuales al estímulo del personal legislativo, un monto que ha generado descontento entre los trabajadores, quienes desde hace semanas exigen el doble de esa cantidad.

El incremento, según informó la JUCOPO, es el resultado de una evaluación detallada de la factibilidad presupuestal. Los mil pesos mensuales se consideran «dentro de las posibilidades económicas de la actual legislatura», sin poner en riesgo el margen de operación financiera y de gestión de la nueva legislatura, que asumirá funciones en tres meses. Esta decisión refleja una cuidadosa consideración del impacto fiscal a largo plazo, pero ha dejado insatisfecho al personal, que considera la oferta insuficiente para sus necesidades.

El sindicato del personal legislativo había enviado una solicitud formal el 15 de mayo, pidiendo un incremento de mil pesos quincenales para cada trabajador sindicalizado. La respuesta de la JUCOPO, aunque inmediata, no cumplió con las expectativas de los empleados. La brecha entre lo solicitado y lo ofrecido ha generado una creciente tensión en el ámbito legislativo.

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Además, los diputados subrayaron que este incremento se suma a los fondos destinados a la remodelación del edificio del Congreso del Estado, proyecto que cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos. Esta remodelación, vista por algunos como una prioridad presupuestaria, contrasta con las demandas salariales de los trabajadores y añade una capa más de complejidad a la situación financiera del Congreso.

La combinación de estas circunstancias ha planteado desafíos significativos para la JUCOPO, que debe equilibrar las necesidades inmediatas del personal con las limitaciones presupuestarias y los proyectos en curso. Los próximos meses serán cruciales para ver cómo se resuelve este conflicto y si la nueva legislatura podrá encontrar una solución más satisfactoria para los trabajadores del Congreso.

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