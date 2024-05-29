Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el primer trimestre de 2024 indican que la informalidad laboral disminuyó 78 mil personas respecto al mismo lapso de 2023. Sin embargo, esta disminución sólo benefició a los hombres trabajadores, quienes bajo su representación en dicho sector.

El primer trimestre de 2024 reportó una Población Ocupada de 59.1 millones; de ella 32.1 millones pertenecen al sector de la informalidad. Esto representó 54.3 % de la población ocupada.

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«Hoy las mujeres están más preparadas que nunca, sin embargo, persiste la tendencia de que opten por posiciones que no son las más demandadas ni las mejor pagadas en el mercado laboral, lo que ralentiza el progreso del talento femenino; además, están sobre representadas en sectores económicos que no van a tener un crecimiento acelerado», apuntó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

De acuerdo con el seguimiento realizado por ManpowerGroup a los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), los hombres que trabajan en la informalidad disminuyeron de 19 millones 29 mil 222 en el primer trimestre de 2023 a 18 millones 752 mil 803 en el primer trimestre de este año.

Por el lado contrario, las mujeres aumentaron su presencia en la informalidad, pasando de 13 millones 178 mil 939 en 2023 a 13 millones 377 mil 448 mujeres informales en los tres primeros meses de 2024.

Con ello, de enero a marzo 276 mil 419 hombres abandonaron las filas de la informalidad, y 198 mil 509 mujeres se sumaron a la informalidad.

«Más de la mitad de la población ocupada no tiene los beneficios del empleo formal y dentro de este contexto, las mujeres se están quedando rezagadas en el mercado laboral y captan los puestos informales que incluso pueden ir abandonando los hombres», subrayó Alesi.

El INEGI también reportó que los hombres que trabajan por cuenta propia también presentaron una disminución anual, la cual llegó a los 259 mil hombres. Mientras que las mujeres que trabajan por cuenta propia crecieron en 23 mil, en el mismo lapso.

Como trabajadores subordinados y remunerados ambos géneros presentaron aumentos, respecto al año pasado. Una alza de 363 mil hombres y de 371 mil mujeres.

A nivel de unidades económicas, INEGI señaló que en el primer trimestre de este año la ocupación de las mujeres en los micronegocios fue la que más subió respecto al mismo trimestre de 2023, con 210 mil mujeres laborando en estos espacios. Siguió la ocupación de hombres en los establecimientos grandes, con 116 mil hombres sumados a este tipo de empresas.

«Las mujeres en muchas ocasiones tienen que limitar su acceso o continuidad en un trabajo formal a consecuencia de sus responsabilidades de cuidados (casa, hijos, adultos mayores); se ven obligadas a buscar empleos menos demandantes, que requieran menos horas de trabajo o ingresar en la informalidad para mantenerse activas económicamente», detalló el directivo de ManpowerGroup.

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