En una tensa jornada en la frontera entre Israel y Egipto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y militares egipcios intercambiaron disparos este lunes en el cruce de Rafah, informó Kan News. El tiroteo resultó en la muerte de un soldado egipcio y dejó a dos más heridos, generando una situación crítica que ambos países están investigando con urgencia.

El incidente comenzó en circunstancias aún confusas. Según el medio israelí Maariv, las fuerzas israelíes habrían respondido a los disparos de los militares egipcios. Sin embargo, otros reportes sugieren que fueron las FDI quienes iniciaron el fuego. Esta discrepancia subraya la complejidad del episodio y la necesidad de una investigación detallada para esclarecer los hechos.

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Las FDI confirmaron en un comunicado que «este 27 de mayo se produjo un tiroteo en la frontera con Egipto». Asimismo, indicaron que «el incidente está bajo investigación y se están manteniendo conversaciones con los egipcios» para evitar una escalada mayor. Este esfuerzo de coordinación es crucial, dado el frágil equilibrio de poder en la región.

Este episodio ocurre en un contexto de alta tensión, apenas un día después de que Israel lanzara un ataque sobre el campamento de refugiados palestinos de Tal as-Sultan, en Rafah. Este ataque dejó al menos 45 muertos y decenas de heridos, la mayoría mujeres y niños. Según las FDI, el objetivo era una zona controlada por milicianos de Hamás, lo que agrava aún más la situación humanitaria y política en la región.

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